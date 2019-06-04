Gürcistan Başbakanı Bakhtadze, Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı
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Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Ramazan'ın sona ermesi nedeniyle ülkede yaşayan Müslümanları tebrik etti.
Gürcistan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:09 Kaynak: İHA
Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Ramazan'ın sona ermesi nedeniyle ülkede yaşayan Müslümanları tebrik etti.
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze yazılı bir açıklama yaparak Müslüman vatandaşlarının Ramazan Bayramı
'nı tebrik etti. Bakhtadze, Müslüman vatandaşlara barış ve refah diledi. Bakhtadze, "Büyük dini Ramazan Bayramı münasebeti ile sizi kutluyorum. Ülkemize ve ailelerinize barış, ilerleme ve refah diliyorum" dedi.
Barış ve Vatandaş Beraberliği Devlet Bakanı Ketevan Tsikhelashvili de Gürcistan Müslümanlarını kutsal Ramazan Bayramı vesilesiyle tebrik etti. - TİFLİS
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