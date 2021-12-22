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Gürcistan Başbakanı bölgede kalıcı barışı tesisin önemli olduğunu söyledi - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı bölgede kalıcı barışı tesisin önemli olduğunu söyledi

22.12.2021 20:48

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, bölgede kalıcı barışın sağlanması yönünde Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile etkili adımlar attıklarını belirtti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, bölgede kalıcı barışın sağlanması yönünde Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile etkili adımlar attıklarını belirtti.

Garibaşvili, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde çevrim içi düzenlenen "Gürcistan Büyükelçiler Konferansı 2021"in açılışında, Gürcü diplomatlara hitaben konuştu.

Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorunu, dış politikanın öncelikleri ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Garibaşvili, "Bölgede kalıcı barışı tesis etmek bizim için son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Garibaşvili, özellikle İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi için bu yıl yoğun diploması trafiği yürüttüklerini dile getirdi.

Bölge ülkelerinin liderleriyle defalarca bir araya geldiğini vurgulayan Garibaşvili, görüşmelerde Gürcü tarafı olarak "barışçıl komşuluk" girişiminde bulunduğunu aktardı.

Garibaşvili, bu yıl Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderleriyle son derece etkili görüşmelerin gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Türkiye'de de çok başarılı bir görüşmem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en üst düzeyde karşılandık ve bu yönde de çok etkili adımlar attık." diye konuştu.

"Hedef; ülkemizin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek"

Gürcistan'ın yaşadığı güvenlik sorunlarına değinen Garibaşvili, ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının, Abhazya ile Güney Osetya'da işgalin sona ermesinin öncelikli olduğunu kaydetti.

Garibaşvili, "Bir an olsun bile unutmuyoruz ve odağımızı kaybetmiyoruz, çünkü bizim için asıl hayal ve hedef; ülkemizin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek ve işgalden kurtarmaktır." dedi.

"İttifak, Karadeniz'in güvenliğinin güçlendirilmesine özen gösteriyor"

NATO ile entegrasyon sürecini kararlı şekilde yürütmeye devam ettiklerini anlatan Garibaşvili, NATO üyesi olunmasının Gürcü halkının isteği olduğunun altını çizdi.

Garibaşvili, NATO ile iş birliğinin Karadeniz'in güvenliği için son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "İttifak, Karadeniz'in güvenliğinin güçlendirilmesine eşi görülmemiş bir özen gösteriyor, bu da kuşkusuz ülkemizin savunma yeteneklerinin ve tüm bölgenin güvenliğinin güçlendirilmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de katıldı.

Gürcistan Başbakanı bölgede kalıcı barışı tesisin önemli olduğunu söyledi
Gürcistan Başbakanı bölgede kalıcı barışı tesisin önemli olduğunu söyledi
Gürcistan Başbakanı bölgede kalıcı barışı tesisin önemli olduğunu söyledi
Gürcistan Başbakanı bölgede kalıcı barışı tesisin önemli olduğunu söyledi

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı bölgede kalıcı barışı tesisin önemli olduğunu söyledi - Son Dakika


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