Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kovid-19'a yakalandı

02.11.2020 19:39
Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Gakharia'da Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Gakharia'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Giorgi Gakharia kendini iyi hissediyor ve tedavisi evinde sürecek." ifadesine yer verildi.

Korumasında virüs tespit edildiği için Gakharia dün kendisini izole etme kararı almıştı.

Gürcistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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