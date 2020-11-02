Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kovid-19'a yakalandı
02.11.2020 19:39
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Gakharia'da Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Gakharia'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Giorgi Gakharia kendini iyi hissediyor ve tedavisi evinde sürecek." ifadesine yer verildi.
Korumasında virüs tespit edildiği için Gakharia dün kendisini izole etme kararı almıştı.
Son Dakika F.Bahçe, Antalya deplasmanında 3 puan peşinde! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Bakan Koca: Elif'in kendisini merak edenlere mesajı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok