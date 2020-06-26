Gürcistan Başbakanı Gakharia: "Rus işgali ulusal güvenliğin temel sorunu" - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Rus işgalinin ulusal güvenliğin temel sorunu olmaya devam ettiğini belirterek, " Rusya, işgal altındaki bölgelerdeki temel insan haklarının tüm ihlallerinden sorumludur" dedi.



Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, parlamentoda yaptığı konuşmada Rus işgaline değinerek, "Rus işgali bir kez daha ulusal güvenliğin temel sorunu olmaya devam ediyor. Rusya, bugün işgal altındaki bölgelerdeki temel insan haklarının tüm ihlallerinden sorumludur. Ülkemizin topraklarının yüzde 20'sinin işgalinden bahsederken, herkes bunun ülkemizin gelişmesini engelleyen bir faktör olduğunu anlamalıdır. Bu sadece ülkemizin topraklarının veya arazilerinin yüzde 20'sinin bir sınırlaması değil, tüm alanlar için geçerlidir. Öncelikle insan kaynakları açısından yüzde 20 ile sınırlıyız, ekonomimiz daha da sınırlı" ifadelerini kullandı.



"NATO, Gürcistan'ın kilit garantörüdür"



Gakharia, NATO'nun bölgede Gürcistan için kilit rol oynadığının altını çizerek, "Gürcistan'ın değişmeyen hedefi NATO'ya tam üyeliktir. NATO, Gürcistan'ın stratejik bir ortağı ve ülkenin gelecekteki güvenliğinin kilit garantörüdür. Gürcistan'ın NATO ile iş birliğini her formatta derinleştiriyoruz. Barışı koruma görevlerine katılmaya ve NATO ile Karadeniz de ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi. - TİFLİS