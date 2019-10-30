Son Dakika Haberleri: Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek
Son Dakika Politika Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek

Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek

5 dakika önce

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek, System.String[]

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret, yarın gerçekleşecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir kucağında bebeğiyle zeybek oynayan anne türkiye'nin ilgi odağı oldu
MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil Son Dakika: Meclis'ten ABD'ye ortak 1915 olayları tepkisi: Kararın nezdimizdeki anlamı şantaj girişimidir ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'den tehdit gibi yaptırım açıklaması: Listeyi hazırda tutuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 21:25:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]