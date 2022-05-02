Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısından önce yaptığı konuşmada, ülkesinde yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'daki Müslümanların kutlamalarına katıldığını belirterek, "Yüzyıllardır kardeşlik ve dostluk içinde vatanımızı birlikte inşa ediyoruz, ortak geçmişimiz var ve birlikte geleceği yaratmalıyız. Bu nedenle, sevinciniz her birimizin sevincidir." ifadesini kullandı.