Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

02.05.2022 10:42
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısından önce yaptığı konuşmada, ülkesinde yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'daki Müslümanların kutlamalarına katıldığını belirterek, "Yüzyıllardır kardeşlik ve dostluk içinde vatanımızı birlikte inşa ediyoruz, ortak geçmişimiz var ve birlikte geleceği yaratmalıyız. Bu nedenle, sevinciniz her birimizin sevincidir." ifadesini kullandı.

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Ramazan Bayramı, Gürcistan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika


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