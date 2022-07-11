Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

11.07.2022 20:24
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı Tiflis Cuma Camisi'nden kutladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı Tiflis Cuma Camisi'nden kutladı.

Kurban Bayramı vesilesiyle Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret eden Garibaşvili, burada din adamları ve ülkesinde yaşayan Müslüman vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye ile Azerbaycan ve diğer ülkelerin Tiflis Büyükelçiliklerinin temsilcilerinin de bulunduğu camideki programda konuşan Garibaşvili, "Bugün buraya gelerek, her birinize, ülkemizin her bir Müslüman'ına olan derin saygımı bir kez daha teyit etmek istiyorum." dedi.

Müslüman vatandaşların bayramını kutladığını ifade eden Garibaşvili, "Kurban Bayramı, nezaket günüdür, nezaketin zafer günüdür, yeni yaşamın, umudun günüdür, bununla ilişkilendirilir ve zafer, iyilik ve sevginin sembolüdür." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın bir hoşgörü ülkesi olduğunu ve burada çeşitli dinlere mensup insanların huzur içinde bir arada yaşadıklarını, ülkenin kalkınmasına ortak olmaya ve büyük katkı sağlamaya devam ettiklerini dile getiren Garibaşvili, "Tekrar tebrik eder sağlık, refah ve mutluluklar dilerim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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