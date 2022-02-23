Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Rusya'yı uluslararası düzeni değiştirmekle suçladı - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Rusya'yı uluslararası düzeni değiştirmekle suçladı

23.02.2022 23:22
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Rusya'yı uluslararası düzeni değiştirmekle suçladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı kararla Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasını, Rusya'nın uluslararası düzeni değiştirmesi olarak niteledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı kararla Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasını, Rusya'nın uluslararası düzeni değiştirmesi olarak niteledi.

Garibaşvili, yerel bir televizyon kanalının canlı yayınında, sunucunun Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik hakkında sorduğu soru üzerine, Ukrayna'yı desteklediklerini belirtti.

Bugün Ukrayna'nın zor günler yaşadığını belirten Garibaşvili, "Dost devletimiz Ukrayna'da gerçekten çok zor bir durum var. Kardeş milletimize desteğimizi yinelemek ve Ukrayna ile dayanışmamızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Garibaşvili, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini sözde tanıması kararını değerlendirerek, "Doğal olarak yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Rusya'nın Ukrayna topraklarını bağımsız varlıklar olarak tanıması kesinlikle kabul edilemez, uluslararası hukuk ilkelerine aykırıdır ve dünyadaki uluslararası düzeni değiştiriyor." diye konuştu.

"Batı'yı çok ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya getirdi"

Moskova'da Ukrayna hakkında verilen kararın tüm Batı dünyası için bir tehdit oluşturduğunu belirten Garibaşvili, şunları söyledi:

"Gerçek şu ki; Rus hükümeti sadece bağımsız ve alan olarak Avrupa'nın en büyük devleti olan Ukrayna'ya değil aynı zamanda açıkça söylemek gerekirse NATO da dahil olmak üzere tüm Batı'yı çok ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya getirdi."

Gürcistan'ın da iki bölgesinin Rus işgali altında olduğunu hatırlatan Garibaşvili, bugün ABD ile Avrupa'dan birkaç ülkenin Ukrayna'ya silah yardımı sağlamaya devam ettiğini ama bunun yeterli olmadığını, benzer sorunların diyalog ile çözülmesi gerektiğini aktardı.

Garibaşvili, "Genel olarak bu durumda silah tedarikinin çözüm olmadığını, bu tür bir çatışmanın sadece müzakerelerle, sadece diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söylemek isterim. Savaşın bedelini çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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