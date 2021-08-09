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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Türkiye ile dostluk ve iş birliğine büyük önem veriyoruz" - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Türkiye ile dostluk ve iş birliğine büyük önem veriyoruz"

09.08.2021 15:26
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili:

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, sınır komşusu ve stratejik ortağı olan Türkiye ile ilişkilerine ve iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, sınır komşusu ve stratejik ortağı olan Türkiye ile ilişkilerine ve iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Garibaşvili, başkent Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen "Batı'nın değerlerine ve ülkenin çıkarlarına odaklanmış dış politika: 10 yılın vizyonu, 10 hedef" konulu tanıtım programına katıldı.

Expo Georgia Fuar merkezindeki açılışta konuşan Garibaşvili, Türkiye ile Gürcistan'ın ikili iş birliği ve stratejik ortaklığını değerlendirerek "Türkiye ile stratejik bir ortaklığımız var ve doğal olarak Türkiye ile dostluk ve iş birliğine büyük önem veriyoruz." dedi.

Haziran başında Türkiye'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında iki ülkenin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDKS) toplantısının 2021 yılın sonunda gerçekleşmesine karar verdiklerini aktararak "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdim ve onun inisiyatifi ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi yılın sonunda düzenlenecek." dedi.

Asıl amaç işgalin sona ermesi

Garibaşvili, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini kaydederek gelecek 10 yıllık sürede ülkesinin dış politikasında asıl amacının işgalin sona erdirilmesi olduğunu belirtti.

Rusya'nın, Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine uyguladığı işgal politikasının bugüne kadar sürdüğünü kaydeden Garibaşvili, "Tabii bu 10 yılda asıl görevimiz, ülkemizin işgalden arındırılması ve Rusya ile bu doğrultuda diyalog için zemin hazırlanması olmalıdır. Bu çatışmanın ve işgalin sona ermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gürcistan olarak Kafkaslar'da barış ve istikrarın sürdürülmesi için önemli faaliyetleri sürdürdüklerini aktaran Garibaşvili, haziranda, Azerbaycan'ın 97 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etmesi sürecine ülkesinin de önemli katkı sağladığını kaydederek "Bu hepimizin, üç komşu ülkenin yarattığı başarının bir örneğidir." dedi.

Garibaşvili konuşmasında ayrıca ülkesinin dış politikasında NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile devam eden entegrasyon sürecinin başarılı bir şekilde sürdürülmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: 'Türkiye ile dostluk ve iş birliğine büyük önem veriyoruz' - Son Dakika


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