Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Ülkede ikinci bir cephe olmayacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Ülkede ikinci bir cephe olmayacak"

13.05.2022 17:24
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Ülkede ikinci bir cephe olmayacak"

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan'da Rusya'ya karşı herhangi bir ikinci cephenin açılmayacağı ve burada yeni bir savaşın olmayacağını söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan'da Rusya'ya karşı herhangi bir ikinci cephenin açılmayacağı ve burada yeni bir savaşın olmayacağını söyledi.

Ülkesinin Guria bölgesinde devam eden altyapı projelerini inceleyen Garibaşvili, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden savaşı, Rusya'nın ülkesine yönelik uyguladığı işgal politikasını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Garibaşvili, halkının 90'ların başından beri Rusya Federasyonu ile 3 kez savaştığını ifade ederek, 2008'deki Güney Osetya savaşının ardından Rusya'nın Gürcistan bölgelerini işgal ettiğini ve işgalin bugüne kadar sürdüğünü hatırlattı.

Rusya ile ilişkileri konusunda dikkatli bir politikanın sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Garibaşvili, hükümet olarak ülkede artık bir savaşın yaşanmaması için uygun adımları atmaya devam ettiklerini ve böylece barışın süreceğini aktardı.

Garibaşvili, "Ülkede ikinci bir cephe olmayacak, savaş olmayacak. Aksine kalkınma, inşa ve barış olacak." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar 'kovulup tutuklandı' Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar 'kovulup tutuklandı' Savaşın başından bu yana görülmemiş manzara! Ukrayna mahkemesinde yargılanan Rus askerin ömür boyu hapis isteniyor Savaşın başından bu yana görülmemiş manzara! Ukrayna mahkemesinde yargılanan Rus askerin ömür boyu hapis isteniyor

Gürcistan, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: 'Ülkede ikinci bir cephe olmayacak' - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:20:54. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Ülkede ikinci bir cephe olmayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement