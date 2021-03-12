Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti

12.03.2021 14:23
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti, System.String[]

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin, ülkesinin toprak bütünlüğü ve NATO ile entegrasyonu sürecine güçlü desteğini sürdüren Türkiye'ye teşekkür ettiği bildirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin, ülkesinin toprak bütünlüğü ve NATO ile entegrasyonu sürecine güçlü desteğini sürdüren Türkiye'ye teşekkür ettiği bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Garibaşvili'nin Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tiflis'te hükümet binasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ikili iş birliği konularının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, Başbakan Garibaşvili'nin Büyükelçi Yazgan'a Gürcistan'ın devam eden NATO ile entegrasyonu süreci, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, "Başbakan diplomata (Yazgan), Türkiye'nin Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Avrupa-Atlantik yapılarıyla entegrasyonu konularında verdiği güçlü destek için teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, görüşmede ayrıca her iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde iş birliği konularının da değerlendirildiği bildirilerek, "Görüşme sırasında ekonomik iş birliği konuları ele alındı. Ortak bölgesel projelerinin Gürcistan ile Türkiye arasında etkili stratejik ortaklığın sürdürülebilir kalkınmanın ve güvenilir iş birliğinin açık bir örneği olduğu kaydedildi." ifadesine yer verildi.

Gürcistan, Başbakan, Hükümet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika


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