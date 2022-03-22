Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Almanya Başbakanı Scholz telefonda görüştü - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Almanya Başbakanı Scholz telefonda görüştü

22.03.2022 15:30
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Almanya Başbakanı Scholz telefonda görüştü

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Alman mevkidaşı Olaf Scholz'un yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıkları bildirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Alman mevkidaşı Olaf Scholz'un yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna savaşını ele aldıkları bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Garibaşvili ile Scholz'un, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci ile bölgesel gelişmeleri görüştükleri belirtildi.

İki başbakanın, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldıkları bilgisi verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Taraflar, Ukrayna'da devam eden çatışmaları ve bunun sonucunda Doğu Avrupa bölgesinde kötüleşen güvenlik ortamını ele aldı. İrakli Garibaşvili, savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için uluslararası toplum ve dünya liderlerinin ortak çaba sarf etmesinin önemini vurguladı."

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Olaf Scholz, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Almanya Başbakanı Scholz telefonda görüştü - Son Dakika


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