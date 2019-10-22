- Gürcistan Başbakanı: "Gürcistan Tek Kuşak ve Tek Yol girişimini desteklemeye kararlıdır"

TİFLİS - Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, "Gürcistan Tek Kuşak ve Tek Yol girişimini desteklemeye kararlıdır. Gürcistan tarihi İpekyolu'nun gelişiminde önemli rol oynuyor" dedi.

Gürcistan'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Tiflis İpekyolu Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Başbakan Giorgi Gakharia, Gürcistan'ın tarihi İpekyolu'nun gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Gakharia, Gürcistan'ın bu yolu geliştirmeyi amaçlayan 'Tek Kuşak ve Tek Yol' girişimine katılan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Gürcistan, bu girişimin geliştirilmesi ve modern bir projeye dönüşmesi konusunda kararlıdır. Bu amaçla, son yıllarda, Gürcistan'daki ulaştırma ve altyapının geliştirilmesinde devlet düzeyinde önemli bir destek olmuştur. Ülkemiz, Bakü-Tiflis- Kars gibi bölgesel projelerin ana katılımcılarından biri" ifadelerini kullandı.

Gakharia, Tiflis İpekyolu Forumu'nun Avrupa ile Asya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağladığını söyledi. Gakharia, "Bu forum, bölgedeki ve sınırlarının ötesindeki ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesini desteklemektedir. Bölgedeki güçlü ekonomik ve yoğun ticaret ilişkileri, daha iyi altyapı ve dünyaya daha iyi erişim ile Gürcistan, Asya ve Avrupa'daki ortaklarına bölgesel aktörlere ulaşmak için daha fazla fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen forum, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nin desteğiyle 60 ülkeden 30'dan fazla üst düzey yetkili ve 400 yabancı özel sektör temsilcisi dahil olmak üzere 2 binden fazla katılımcıyı ağırlıyor.