Gürcistan'da "Uluslararası Savcılar Birliğinin 27. Konferansı" başladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, "Geniş çaplı reformların bir sonucu olarak Gürcistan Savcılığı, etkin ve şeffaf bir kurum olarak faaliyet gösteriyor, aynı zamanda sürekli gelişiyor." dedi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir otelde, Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) 27. Yıllık Konferansı'nın açılışı yapıldı. Açılışa, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'nin yanı sıra aralarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in de bulunduğu 60 ülkeden 300'e yakın savcı ve üst düzey yetkili katıldı.

Başbakan Garibaşvili, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde düzenlenen bu konferansın ana konusunun "Ceza, adalet sistemlerini değiştiren küresel gelişmeler" olduğuna dikkat çekerek "Konferansın başlığı, içinde yaşamak ve çalışmak zorunda olduğumuz zorlu zamanları açıkça gösteriyor." dedi.

Garibaşvili, Kovid-19 salgını, Ukrayna'da devam eden savaş, kripto para birimi ile kara para aklama ve siber suçlar gibi dijital dönüşümlü suçların artması gibi son yıllarda yaşanan gelişmelerin, bugün dünyanın zor bir yenilenme sürecinden geçtiğini gösterdiğini vurguladı.

Gerek ulusal düzeyde gerek uluslararası ortaklıklar çerçevesinde daha adil, demokratik ve barışçıl bir uluslararası toplumun inşa edilmesinde kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının özel öneme sahip olduğuna işaret eden Garibaşvili, benzer konferansların bu açıdan büyük önem taşıdığını kaydetti.

Garibaşvili, "Geniş çaplı reformların bir sonucu olarak Gürcistan Savcılığı, etkin ve şeffaf bir kurum olarak faaliyet gösteriyor, aynı zamanda sürekli gelişiyor." dedi.

1995 yılında kurulan IAP'nin 177 ülkeden üyeleri bulunuyor.

Tiflis'teki konferans 29 Eylül'e kadar sürecek.