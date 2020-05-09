Gürcistan Başbakanı, Saakaşvili'nin atanmasına ilişkin Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisinin... - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'da reformlarla ilgili komitenin başına getirilmesine ilişkin Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi'nin istişareler için Tiflis'e çağırılmasının ikili ilişkilere zarar veremeyeceğini söyledi.

Gakharia, Saakaşvili'nin Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atanması nedeniyle Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisini Tiflis'e çağırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürcistan ile Ukrayna'nın iki stratejik ortak olduğuna dikkati çeken Gakharia, "Tabii ki biz Gürcüler ve Ukraynalılar sadece stratejik ortak değil, aynı zamanda uzun bir iş birliği geçmişine de sahibiz." dedi.

Gakharia, Saakaşvili'nin "sorumsuz bir siyasetçi" olduğunu savunarak, bu tür şahısların iki ülkenin ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Büyükelçinin çağırılmasının sadece Gürcistan ile Ukrayna'nın dostluğunu ve iş birliğini korumak amacıyla atılan bir adım olduğunu kaydeden Gakharia, "Elbette biz büyükelçiyi çağıracağız ama bu, stratejik ortaklığımızı veya diplomatik ilişkileri sorgulayacağımız anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Gakharia, "Biz büyükelçiyi, Ukrayna halkıyla olan stratejik ilişkilerimizi ve kardeşlik bağlarımızı bu maceraperestlerden, bu siyasetçilerden nasıl koruyacağımızı danışmak için çağırıyoruz." diye konuştu.

Gürcistan'ın, büyükelçinin Tiflis'e çağırılması kararı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani dün, Saakaşvili'nin atamasının üzücü bir karar olduğunu belirtmiş ve Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi Teimuraz Şaraşenidze'nin istişareler için Tiflis'e çağrıldığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisini istişareler için başkent Tiflis'e çağırmasına ilişkin, "Gürcistan ile ilişkilerimiz harika. Büyükelçimizi istişareler için çağırmayacağız." demişti.