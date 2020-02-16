Gürcistan Başbakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda ile görüştü - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda ile görüştü

13 dakika önce

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 2008'deki "Güney Osetya Savaşı"nı araştırmakla görevlendirdiği Başsavcı Fatou Bensouda ile bir araya geldi.

Gürcistan Başbakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda ile görüştü, System.String[]

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 2008'deki "Güney Osetya Savaşı"nı araştırmakla görevlendirdiği Başsavcı Fatou Bensouda ile bir araya geldi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Gakharia'nin, 56. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih'te, UCM Başsavcısı Bensouda ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, UCM'nin 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan ve "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmaları araştırma sürecinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Gürcü heyetinin Bensouda'ya soruşturmanın daha hızlı ilerlemesi için UCM ile yakın iş birliğini sürdüreceğini vurguladığı belirtildi.

"Somut ilerleme kaydettik ancak hiçbir şey söyleyemeyiz"

Görüşmenin ardından Gürcü basınına değerlendirmelerde bulunan Bensouda, soruşturma sürecinin devam ettiğini, bu yönde daha çok kanıt bulabilmeleri için Gürcü tarafıyla yakın iş birliği yaptıklarını söyledi.

Bensouda, "Somut ilerleme kaydettik ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle hiçbir şey söyleyemeyiz." dedi.

Güney Osetya Savaşı soruşturması

UCM Ön Soruşturma Dairesi, 27 Ocak 2016'ta Başsavcı Bensouda'yı 2008'deki Güney Osetya Savaşı'nda işlenen suçlarla ilgili soruşturma açma konusunda yetkilendirmişti.

Kararın ardından UCM, Gürcistan ve Rusya hükümetlerine, ellerindeki kanıtları mahkemeye göndermeleri için bir ay süre vermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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