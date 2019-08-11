Gürcistan Başbakanından Kurban Bayramı mesajı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde gerçekleştirilen Kurban Bayramı kutlaması programına katılan Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhatdze Müslüman vatandaşların bayramını tebrik etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde gerçekleştirilen Kurban Bayramı kutlaması programına katılan Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhatdze Müslüman vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kurban Bayramı'ndan dolayı Tiflis Cuma Camisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Batı Gürcistan Müftüsü Beglar Kamaşidze, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgodov, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, diplomatlar ve Müslüman vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakhatdze, herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Kurban Bayramı sevginin ve yardıma muhtaçlara destek vermenin bayramıdır. Bu bayramı sizlere kutlamak benim için büyük bir onurdur." dedi.

Gürcistan'da farklı etnik kökenden, çeşitli dini olan vatandaşların yaşadığına dikkat çeken Bakhatdze, ülkesinde herkesin sevgi ve barış içinde yaşadıklarını belirterek, "Gürcistan'ın zenginliği onun çeşitliliğin içindedir, yüzyıllar boyunca atalarımız bizim vatanımızı bilikte inşa ediyordu." şekinde konuştu.

Bayramlaşma programında çeşitli Müslüman ülkelerinden büyükelçilerin de yer aldığını ifade eden Bakhatdze dünyada herkesin bayramını kutladığını kaydetti.

Programda birer konuşma yapan Kamaşidze, Aliyev ve İgidov Müslüman vatandaşların bayramı kutlayarak Gürcistan hükümetinin Gürcistan Müslümanlar İdaresi'ne verdiği desteğinin yıldan yıla arttığını belirttiler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı

İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı

Erzurum'da Sultan Alaaddin yazılı sanduka bulundu

İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı