Gürcistan "Boeing 737- Max"Lere Hava Sahasını Kapattı
27 dakika önce
Gürcistan'ın, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldığı bildirildi.
Gürcistan
'ın, Etiyopya
'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737
Max" tipi uçaklara hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldığı bildirildi.
Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı (GCAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan hava sahasında Boeing 737-8 Max ve 737-9 Max'lerin uçuşlarının yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, Etiyopya'daki uçak kazasının sebeplerine ilişkin resmi sonuçlar ortaya çıkana kadar bu kararın uygulanacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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