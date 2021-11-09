Gürcistan bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya hazır - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın Karadeniz bölgesinin önemli parçası olduğunu belirterek bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine her türlü destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Garibaşvili, Gürcü tarafıyla ortak deniz tatbikatı düzenlenmesi amacıyla Batum limanına demirleyen ABD donanmasından iki savaş gemisini karşılama törenine katıldı.

ABD donanmasının 6. filosuna ait LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ile DDG 78 borda numaralı USS Porter güdümlü füze destroyerinin karşılama törenine katılan Garibaşvili ABD'li yetkililer ile bir araya geldi.

USS Mount Whitney gemisinde düzenlenen törende konuşan Garibaşvili, Gürcistan ile ABD'nin iki stratejik ortak olduğunu, savaş gemilerinin Batum ziyaretinin de bunun açık bir örneği olduğunu kaydetti.

Gürcistan'ın Karadeniz bölgesinin önemli bir ülkesi olduğunu ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi konusunda sorumlulukları paylaştıklarını aktaran Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz güvenliğinin önemini çok iyi biliyoruz ve bu konuda müttefiklerimize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bölgede barış ve istikrarı güçlendirme sorumluluğunu paylaşıyoruz ve bunun için ne gerekirse yapmaya devam edeceğiz."