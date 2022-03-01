Gürcistan, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının açılmasını askıya aldı - Son Dakika

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Gürcistan'ın, bugün yolcu geçişlerine başlaması planlanan Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının açılmasını askıya aldığını bildirdi.

Çetin Demirci, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020 Gürcistan hükümetinin kararıyla tek taraflı yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.

Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından 1 Mart'ta, yani bugünden itibaren her iki kapının yeniden yolcu trafiğine açılmasını beklediklerini belirten Demirci, görüştüğü Gürcistan'daki yetkililerin kapıların açılmasının geçici olarak askıya alındığını söylediğini aktardı.

Demirci, "Ancak bugün yaptığımız görüşmelerde Gürcistan, bazı konjonktür sebepler dolayısıyla ikinci bir emre kadar bu geçişleri bekletiyor. Bizim açımızdan bir sorun yok." dedi.

Çetin Demirci, her iki kapıda tır geçişlerinin sorunsuz sürdüğünü aktardı.