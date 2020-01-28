Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma bakanı Natia Turnava, "Çin'den doğrudan uçuşları askıya almak zorunda kalacağız" dedi.



Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma bakanı Natia Turnava, "Korona virüsü hakkında endişelenmenize gerek yok, bu konuda Gürcistan daha az tehlikeli bir bölge olarak kabul ediliyor. Ama yine de Çin'den doğrudan uçuşları askıya almak zorunda kalacağız ve buna karar vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Turnava, "Ekonomi bakanlığı, sağlık bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar tek koordinasyon grubu, korona virüsünde gerekli önleyici tedbirleri uygulamak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar" şeklinde konuştu.



Öte yandan 25-27 Ocak tarihleri arasında Gürcistan ile Çin arasında yapılması planlanan uçuşlar iptal edilmiş. Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı, Çin tarafından uçuşların iptal edildiğini bildirmişti. - TİFLİS