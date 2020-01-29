Gürcistan, Çin'e uçuşları 29 Mart'a kadar askıya aldı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Gürcistan, bu ülkeye uçuşları 29 Mart tarihine kadar askıya aldı.

Gürcistan Sivil Havacılık Ajansının internet sitesindeki açıklamasında, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart'a kadar Çin ile Gürcistan arasında gerçekleşecek doğrudan uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Gürcistan'daki koronavirüsün olası yayılımına yönelik önleyici tedbirler çerçevesinde, Çin Halk Cumhuriyeti ile doğrudan uçuşlar geçici olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verilerek, konuyla ilgili Çin tarafının da bilgilendirildiği aktarıldı.

Diğer yandan Gürcistan Parlamentosunun Sağlık ve Sosyal İşleri Komitesi Başkanı Dimitri Khundadze, virüsün tespit edildiği Vuhan kentinde bulunan Gürcistan vatandaşlarının tahliye edilmesi için gereken çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.