Gürcistan, Çin'e uçuşları askıya aldı - Son Dakika

Gürcistan, Çin'e direkt uçuşları askıya aldığını duyurdu.



Gürcistan, Korona virüsü nedeniyle Çin'e direkt uçuşların askıya alındığını açıkladı. Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kararın virüsün Gürcistan topraklarına girmesini önlemek için önleyici tedbirler çerçevesinde alındığı belirtildi. Çin tarafının Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı'nın kararı hakkında bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, "Gürcistan ve Çin arasında doğrudan uçuş yasağı, 29 Mart 2020'ye kadar yürürlükte kalacak" ifadeleri kullanıldı. - TİFLİS