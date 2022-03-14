Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan hükümete "Ukrayna'ya daha fazla destek verme" çağrısı - Son Dakika

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hükümete Ukrayna'ya daha fazla destek verme çağrısında bulundu.

Zurabişvili, parlamentoda yaptığı konuşmada, bölgesel ve küresel gelişmeleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı değerlendirdi.

Gürcistan hükümetinin, Ukrayna'yı desteklemesine rağmen Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmayacağı kararını eleştiren Zurabişvili, Tiflis yönetiminin ülkenin tarihine uygun şekilde davranması ve Ukrayna'nın yanında yer alması gerektiğini söyledi.

Zurabişvili, Ukrayna'ya destek vermek konusunda "tedbir" veya "korku" gibi argümanların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak hükümeti geniş kapsamlı ve muhalefetin de yer alacağı bir "güvenlik konseyi" toplamaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bazı muhalefet partilerine, Batı ülkelerinde Gürcistan'ın milli çıkarlarına karşı yönelen girişimlerinden de vazgeçme çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçisinin geri çağrılması

Öte yandan Zurabişvili, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmaması ve Ukrayna'ya gidecek gönüllüleri taşıyacak uçağın Tiflis'e inmesine izin vermedikten sonra Ukrayna'nın Gürcü hükümetine tepki göstererek Tiflis'ten Büyükelçisini çekmesine de değindi.

Gürcistan ile Ukrayna arasındaki kardeşlik bağlarına işaret eden Zurabişvili, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Büyükelçiyi Tiflis'e yeniden göndermeye davet etti.

Gürcistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmadı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını fakat milli çıkarlar doğrultusunda Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacaklarını söylemişti.

Başbakan'ın bu kararı, daha sonra Tiflis'te defalarca düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Ukrayna'ya destek gösterilerinde protesto edilmişti.

Hükümetin kararıyla savaş başlaması nedeniyle ülkede kalan Ukraynalı turistlere yerel otellerde süresiz ve ücretsiz servis verilmeye başlanırken, yüzlerce ton insani yardım da Tiflis'ten Kiev'e gönderildi.