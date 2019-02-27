Son Dakika Haberleri: Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili Azerbaycan'da

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili Azerbaycan'da

1 saat önce

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili Azerbaycan'da, System.String[]
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Sabah saatlerinde Azerbaycan'a gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili'ni, Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nadir Hüseyinov karşıladı. İki gün sürecek Bakü ziyaret kapsamında Zurabishvili'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi bekleniyor.

Zurabishvili, temasları kapsamında Başbakan ve Parlamento Başkanı ile de görüşecek. - BAKÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:23 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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