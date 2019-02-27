Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili Azerbaycan'da
1 saat önce
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Sabah saatlerinde Azerbaycan'a gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili'ni, Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nadir Hüseyinov karşıladı. İki gün sürecek Bakü ziyaret kapsamında Zurabishvili'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi bekleniyor.
Zurabishvili, temasları kapsamında Başbakan ve Parlamento Başkanı ile de görüşecek. - BAKÜ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!
Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı