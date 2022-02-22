Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bölgesel gelişmeleri uluslararası medyaya değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bölgesel gelişmeleri uluslararası medyaya değerlendirdi Açıklaması

22.02.2022 22:29
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bölgesel gelişmeleri uluslararası medyaya değerlendirdi Açıklaması

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin "Geçmişten öğrenmemiz gereken bir şey varsa, (Rusya'nın) 2008'de Gürcistan'a girişi ve 2014'te Ukrayna'ya girişi, o da Batılı ortaklarımızın o aşamada...

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin "Geçmişten öğrenmemiz gereken bir şey varsa, (Rusya'nın) 2008'de Gürcistan'a girişi ve 2014'te Ukrayna'ya girişi, o da Batılı ortaklarımızın o aşamada ellerindeki tüm fırsatları kullanmadıklarıdır." dedi.

Uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri değerlendiren Zurabişvili, Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarının güç kullanılarak çözülemeyeceğini belirtti.

Zurabişvili, "Toprak bütünlüğünü sağlama konusunu zorla çözme imkanımız yok. Bu çatışmaların çözülmesi yönünde bir güç kullanmayacağımıza dair sorumluluğumuzu aldık." dedi.

Rusya ile Gürcistan arasındaki çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Zurabişvili, Gürcistan'ın bugün Rusya'yı gerçek bir diyaloğa zorlayacak bir imkana sahip olmadığını belirterek, "Geriye kalan tek alternatif diplomasidir. Öte yandan diplomatik davranış arzusu olmayan Rus tarafı var." diye konuştu.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya'da insan haklarının ihlal edilmesi, sözde sınırların kurulması gibi çeşitli yasa dışı faaliyetleri sürerken Rusya ile bir diyaloğun başlatmasının imkansız olduğunu belirten Zurabişvili, "Ne yazık ki, herhangi bir diyalog işareti (Rusya'dan) görmüyorum. Bunun işaretleri ne zaman olacaksa onu gördüğümüzde buna hazırız." ifadesini kullandı.

Zurabişvili, Abhazya ile Güney Osetya'da askeri üssülerin bulunduğunu hatırlatarak, bölgelerdeki gelişmelerin bir ilhaka doğru ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı kararla, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasını değerlendiren Zurabişvili "Uygulanan yaptırımların ciddi olmaktan daha çok sembolik olduğunu düşünüyorum. Ancak bu, gelecekte bir şeylerin olacağının bir işaretidir. Bu yaptırımlar, şimdiye kadar gördüğümüzden biraz farklı bir şekilde uygulanacak." diye konuştu.

Rusya'nın daha önce 2008'de Gürcistan'a, 2014'te yine Ukrayna'ya karşı şiddet politikasını kullandığını ama zamanında onu durdurmak için gereken çabanın sarf edilmediğini belirten Zurabişvili, şunları kaydetti:

"Bu geçmişten öğrenmemiz gereken bir şey varsa, (Rusya'nın) 2008'de Gürcistan'a girişi ve 2014'te Ukrayna'ya girişi, o da Batılı ortaklarımızın o aşamada ellerindeki tüm fırsatları kullanmadıklarıdır. Rusya bedelini tam olarak ödememişti, durdurulamamıştı."

Zurabişvili, Rusya'ya karşı bir savaşa girmeden tek mücadele yolunun o ülkeye yönelik etkili sonuçları getirebilecek yaptırımların uygulanması olduğunu vurguladı.

Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduklarını kaydeden Zurabişvili, her iki ülkenin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Rusya-Ukrayna krizinde sağduyu çağırısı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Rusya-Ukrayna krizinde sağduyu çağırısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bölgesel gelişmeleri uluslararası medyaya değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
22:31 Başakşehir galibiyetleri arka arkaya alıyor! Konyaspor'a zirve yolunda bir yara daha
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 22:38:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bölgesel gelişmeleri uluslararası medyaya değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement