Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Ukrayna'ya destek - Son Dakika
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Ukrayna'ya destek

24.03.2022 20:13
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Ukrayna'ya destek

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ukrayna halkının, Rusya'nın Ukrayna'yı yenecek bir güce sahip olmadığını herkese gösterdiğini söyledi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ukrayna halkının, Rusya'nın Ukrayna'yı yenecek bir güce sahip olmadığını herkese gösterdiğini söyledi.

Zurabişvili, Gürcü halkı adına Ukraynalılara hitap ederek, "Size söylemek isterim ki, biz Gürcüler Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelenizi destekliyoruz, sizin yanınızdayız." dedi.

Ukrayna halkının 29 gündür Rusya'ya karşı cesurca mücadele ettiğini belirten Zurabişvili, şunları kaydetti:

"Bu 29 gün içinde ne kadar cesurca direndiğinizi gördük ve bu Rusya'ya karşı 29 kez kazanmaktır. Bir süper devlet olarak bilinen devletin Ukrayna'yı yenecek bir güce sahip olmadığını gösterdiniz."

Gürcistan ile Ukrayna'nın özgürlük için benzer mücadele verdiğini kaydeden Zurabişvili, "Siz bağımsızlık için, aynı zamanda bizim de bağımsızlığımız için mücadele ediyorsunuz. Yolumuz aynı. Teşekkürler Ukrayna. Yaşasın Ukrayna." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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