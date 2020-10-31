Son dakika: - Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve Başbakan Gakharia oyunu kullandı - Son Dakika

- Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve Başbakan Gakharia oyunu kullandı

TİFLİS - Gürcistan'da sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ederken, Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgia Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia ve iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın lideri Bidzina Ivanişvili sandık başına gelerek oyunu kullandı.

Gürcistan'da milletvekilleri seçimleri için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Merkez Seçim Komisyonu'nun son raporuna göre, saat 10.00'a kadar toplam seçmen sayısının yüzde 8.33'üne denk gelen 292 bin 587 seçmen oy kullandı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgia Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia ve iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın lideri Bidzina Ivanişvili başkent Tiflis'te oyunu kullandı.

Eşiyle birlikte oy kullanmaya gelen Başbakan Gakharia, seçim öncesi ortamın ve seçim kampanyasının tüm demokratik ilkelere uygun olduğunu söyledi. Gakharia, "Demokratik değerler ve adaletin, ekonominin güçlü temel üzerine inşa edilmiş bir devlete oy verdim ve tabi ki bugünü dünden çok daha iyi ve yarını daha da iyi olacak bir Gürcistan için oy verdim. Ben geleceğe oy verdim" diye konuştu.

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi Genel Başkanı Ivanişvili de oy kullanmaya ailesiyle birlikte gelirken, ülkenin kalkınması, istikrarı, barışı ve Gürcistan'ın "Avrupalı geleceği" için oy verdiğini ifade etti. "Bugün Gürcistan seçimini yapıyor" diyen Ivanişvili, "Vatandaşlarımızın özgür seçimi önümüzdeki 4 yılı ve önümüzdeki yıllarda ülkemizin kaderini belirleyecektir. Devletin, barışın, Avrupa açısından geleceğimizin, refahın, insan onurunun korunmasının istikrarlı gelişimi kapsamında oy verdim" şeklinde konuştu.

Muhalefet temsilcileri ve ana muhalefet partilerinin liderleri, Birleşik Ulusal Hareket ve Avrupalı Gürcistan Partisi üyeleri de oylarını kullandı. Avrupalı Gürcistan Partisi lideri David Bakradze sandıkta oyunu kullanarak "büyük değişiklikler" beklediğini söyledi. Seçmenlerin bugünkü faaliyetinin önümüzdeki 4 yıl içinde gelecekleri için değişim oluşturacağını ifadene eden Bakradze, "Bugün hayatlarımızı daha iyi hale getirme şansımız var ve eminim seçmenler bu fırsatı önemli değişiklikler için kullanacak" dedi.

Önceden iktidarda ve şu anda muhalefette bulunan Birleşik Ulusal Hareket Partisi lideri Grigol Vashadze ise oyunu Gürcistan'ın ikinci büyük şehri olan Kutaisi'de kullandı. Vashadze, iktidar partisinin siyasi gücün ellerinden kayıp gittiğini anladığını belirterek, "Gürcistan'daki 2020 parlamento seçimleri, önümüzdeki 4 yıl boyunca ülkemizin geleceğini belirleyecek bir gerçek" dedi.

Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis'in yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına giden halk, saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Gürcistan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991 yılından bu yana 10.su düzenlenen genel seçimlerde Merkez Seçim Komisyonu'na göre 14 bin 170'i yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 526 bin 23 seçmen oy kullanabilecek. İlk kez bu seçimde nispi temsil sisteminin uygulandığı ülkede, 48 siyasi parti ile 2 seçim bloku yarışıyor.