Üye Girişi
Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede "yeşil pasaport" dönemi başlıyor - Son Dakika

Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede "yeşil pasaport" dönemi başlıyor

08.11.2021 16:08
Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde kamuya açık birçok mekanda 1 Aralık'tan itibaren Kovid-19 belgesi olarak "yeşil pasaport" gösterilmesinin zorunlu olacağını bildirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde kamuya açık birçok mekanda 1 Aralık'tan itibaren Kovid-19 belgesi olarak "yeşil pasaport" gösterilmesinin zorunlu olacağını bildirdi.

Garibaşvili, başkent Tiflis'te hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, 18 yaşından büyükler ve turistler için restoranlar, eğlence merkezleri, sinema, opera ve müzeler gibi yerlere girişte gösterilecek "yeşil pasaport" belgesiyle ilgili detayların daha sonra açıklanacağını, bu belgenin sadece ziyaretçilerden isteneceğini, bu mekanlarda çalışanlar için geçerli olmayacağını belirtti.

Garibaşvili, "yeşil pasaport"un 72 saat içinde PCR testi yapan, Kovid-19 hastalığı geçiren veya iki kez Kovid-19 aşısını yaptıranlar tarafından söz konusu mekanlara giriş için kullanılabileceğini ifade etti.

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze de "yeşil pasaport" uygulamasının kurumlarına ait internet sitesinden cep telefonlarına yüklenebileceğini söyledi.

Togo Cumhuriyeti, Gürcistan, Pasaport, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede 'yeşil pasaport' dönemi başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum 16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum Garson, otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu 16:04 Garson, otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı 15:57 Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı
Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti 15:53 Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı 15:48 Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi 15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi 14:19 İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:09 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları
16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
16:00 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
15:55 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı
15:53 Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti
15:50 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi
15:48 Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı
15:39 Bu pozisyonu izlemek zor olacak
15:34 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor
15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftar stada akın etti Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftar stada akın etti         
16:04
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:51
Bu pozisyonu izlemek zor olacak Bu pozisyonu izlemek zor olacak         
15:40
Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi         
15:18
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 16:14:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede "yeşil pasaport" dönemi başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement