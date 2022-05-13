Gürcistan'da 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı açıldı - Son Dakika
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Gürcistan'da 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı açıldı

13.05.2022 20:05

Gürcistan'ın Batum kentinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı "Expo Batumi Travel 2022" başladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı "Expo Batumi Travel 2022" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gürcistan Ulusal Turizm İdaresi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye ile Gürcistan'da faaliyet gösteren iş insanları derneklerinin desteklediği fuarın açılışı, Batum Spor Sarayı'nda yapıldı.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şurası Başkanı Davit Gabaidze, Gürcistan Ulusal Turizm İdaresi Başkanlığı yetkilileri, diplomatlar, Türk ve Gürcü iş insanları, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı.

Yaklaşık 80 yerel ve yabancı şirketin yer aldığı fuarın açılışında davetlilere Türk ve Gürcü geleneksel dans gösterileri sunuldu.

Açılışın ardından AA muhabirine konuşan Alpaslan, Türkiye olarak Gürcistan ile her alanda iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Batum ziyareti kapsamında Gürcü yetkililer ile yaptığı görüşmelerde iki ülkenin turizm potansiyelini ele aldıkları ve bu alandaki iş birliğinin daha da ileriye taşınması için sohbet ettiklerini aktaran Alpaslan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Türkiye, turizm konusunda dünyada en iddialı ülkelerden bir tanesi. Pandemi (Kovid-19) öncesinde 35 milyar dolarlara varan bir turizm gelirimiz vardı. Pandemi süresince de uyguladığımız politikalarla turizmde dünyadan daha az gerileme yaşadık."

Alpaslan, Türkiye olarak dünya genelinde turizm alanında ilk 5 ülke içerisine girerek turizmden elde edilen kazancı 50 milyar dolara kadar artırmayı hedeflediklerini ve bu yöndeki çalışmaları sürdürdüklerini, Batum fuarının bu açıdan büyük önem taşıdığını anlattı.

İki ülke gibi Türk ve Gürcü halkları arasında da dostane ve tarihi bağlantıların mevcut olduğunu dile getiren Alpaslan, ülkelerin kültürleri arasında da benzerliklerin bulunduğunu belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı, Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı ve fuarın organizatörü Osman Çalışkan ise yüksek katılımın sağlandığı fuarın, Kovid-19 salgını sonrası için bölgede turizmin yeniden canlanması konusunda son derece önemli olduğunu söyledi.

Batum Belediye Başkanı Arçil Çikovani de benzer etkinliklerin gerek ekonomi gerek turizmin kalkınması için büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Benzer etkinlikler kentimiz için hayatı önemi taşıyor." diye konuştu.

"Expo Batumi Travel 2022", 15 Mayıs'ta sona erecek.

Gürcistan'da 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı açıldı
Gürcistan'da 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı açıldı
Gürcistan'da 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı açıldı
Gürcistan'da 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı açıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da 13. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı açıldı - Son Dakika
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