Gürcistan'da 18 Kişi Domuz Gribinden Öldü
15 dakika önce
Gürcistan'da H1N1 virüsünden 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Gürcistan
'da H1N1 virüsünden 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Gürcistan'da domuz gribi yüzünden 18 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan'da 18 kişinin H1N1 virüsünden öldüğü laboratuvar koşullarında belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gürcistan Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, "Son verilere göre Gürcistan'da H1N1 virüsünden 18 kişinin öldüğü doğrulandı. En son ölen kişinin 41 yaşında Zugdidi kentinde öldüğü belirlendi" ifadelerini kullandı. - TİFLİS
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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