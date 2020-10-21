Gürcistan'da 19 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika

Gürcistan'da 19 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı

21.10.2020 21:16
Gürcistan'da 19 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı, System.String[]

Gürcistan'da 19 kişinin rehin alındığı bankada, polisin düzenlediği operasyonla saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu.

Gürcistan'da 19 kişinin rehin alındığı bankada, polisin düzenlediği operasyonla saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu.

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde bir bankaya giren silahlı saldırgan, bankada 19 kişiyi rehin aldı ve yetkililerden 500 bin dolar talep etti. Gürcistan medyası, polisin az önce düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardığını ve saldırganı gözaltına aldığını duyurdu.

REHİNELERDEN BİRİNİ SERBEST BIRAKMIŞTI

Daha önce yapılan açıklamada, saldırganın 55 yaşındaki bir kadını serbest bıraktığı duyurulmuştu. Saldırganın kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Gürcistan'da 19 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı

Gürcistan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Gürcistan'da 19 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Sisal Şans, 'Numaralar fısıldandı' iddiasını rapor ile yalanladı İtalyan motosiklet yarışçısı Rossi, sevgilisinin doğum günü partisinde koronavirüs kaptı Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor Son Dakika: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı
İngiliz taraftarlar, cinsel ilişki sırasında David Beckham'ı düşünüyor İngiliz taraftarlar, cinsel ilişki sırasında David Beckham'ı düşünüyor         
21:13
Bursa'da Gelecek Partisi'nden erken kopuş! İlçe Başkanı dahil 30 kişi istifasını verdi Bursa'da Gelecek Partisi'nden erken kopuş! İlçe Başkanı dahil 30 kişi istifasını verdi         
20:38
Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti         
20:16
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi         
19:51
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir" haberini yalanladı         
19:40
Aşı Bilimi Derneği Başkanı Yüksel Gürüz: Koronavirüs aşısının martta hazır olacağına inanıyorum Aşı Bilimi Derneği Başkanı Yüksel Gürüz: Koronavirüs aşısının martta hazır olacağına inanıyorum         
18:39
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak         
16:18
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 21:20:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcistan'da 19 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei