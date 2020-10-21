Gürcistan'da 19 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı

Gürcistan'da 19 kişinin rehin alındığı bankada, polisin düzenlediği operasyonla saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu.

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde bir bankaya giren silahlı saldırgan, bankada 19 kişiyi rehin aldı ve yetkililerden 500 bin dolar talep etti. Gürcistan medyası, polisin az önce düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardığını ve saldırganı gözaltına aldığını duyurdu.

REHİNELERDEN BİRİNİ SERBEST BIRAKMIŞTI

Daha önce yapılan açıklamada, saldırganın 55 yaşındaki bir kadını serbest bıraktığı duyurulmuştu. Saldırganın kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.