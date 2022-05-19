Gürcistan'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te büyükelçiliğin bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk ve Gürcü öğrenciler, Türk iş adamları, Tiflis'te yaşayan Türkler ve diğer davetlilerin katıldığı törende konuşan Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

Yazgan, "19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde varlık ve yokluk arasındaki çizginin günü." ifadelerine yer vererek 19 Mayıs'ın Türkiye için Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olduğunu söyledi.

Yazgan, "Kurtuluş savaşı bir destandır ve bu destan bizler için henüz aslında bitmeyen bir mücadelenin de kurucu destanıdır." dedi.

Bağımsızlık mücadelesinin bir lider olmadan sürdürülmesinin mümkün olmadığını kaydeden Yazgan, "Lidersiz bir mücadelenin olmadığını hatırlamak gerekiyor. Atatürk gibi bir lider olmasaydı Anadolu'nun dört tarafında düşmanla mücadele eden, işgale karşı direnen, halkını, evini, namusunu korumak isteyen birçok kahramanın bugünkü andığımız başarısına ulaşamazdık." diye konuştu.

Türkiye'nin, ülkenin toprak bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri ve onların arkasında olan güçlere karşı mücadelesinin sürdürdüğünü belirten Yazgan, "Biz her gün şehit veriyoruz. Vatan savunması sadece tarihe mal olmuş bir kavram değildir." ifadesini kullandı.

Törende ayrıca Gürcistan genelinde düzenlenen Türkçe metin çevirisi yarışmalarında kazananlar ödüllerini aldı.