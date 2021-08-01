Gürcistan'da 1901 yılından bu yana onarılmayan Camii TİKA tarafından restore edildi - Son Dakika

Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde bulunan ve 1901 yılından bu yana onarılamayan Duisi Camisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilerek ibadete açıldı.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Ahmeta şehrinde yer alan ve 1901 yılından bu yana onarılamayan Duisi Camisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi. Cami restorasyonun ardından yeniden ibadete açılmasından sonra Bütün Gürcistan Müslümanları İdaresinin Doğu Müftüsü Etibar Eminov tarafından öğlen namazı kıldırıldı. Namazın ardından cemaat Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarından dolayı Türk halkı için dualar etti.

Camii'nin açılış törenine Kakheti Valisi İraklı Şioşvili, Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve müşaviri Ahmet Erdem, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ve yerel sakinler katıldı.

Açılışın ardından konuşma yapan Demirdağ, "Gürcistan'da yaşayan tüm farklı etnik kökenli Müslümanların bir arada, birlik ve beraberlik içerisinde özgürce ibadet etmelerini ve daha konforlu ibadet etmelerini sağladık. Biz şuanda Pankisi Vadisi'nin Duisi köyündeyiz, burada yaşayan halkın birçoğu Müslüman kökenli çeçenler. Duisi Camii 1901 yılında yapılmış ve bu güne kadar hiçbir şekilde tadilatı yapılmamıştır. Bütün Gürcistan Müslümanları İdaresinin Müftülüğü tarafından bize talep geldi ve bizde bu şekilde 120 yıllık Duisi Camii'nin tadilatını ve çevre düzenlemesini ve ortak kullanım alanları için iki tane binalar yaptık bu şekilde köy halkı özel günlerde, dini bayramlarda, merasimlerde faaliyetlerini birlikte sürdürmek açısında böyle bir projesi gerçekleştirdik" dedi.

"Ülkemiz için dualar edildi"

"Yaşlısından gencine köy halkı çok mutlu ve burada birçok insandan teşekkürler aldık" ifadelerini kullanan Demirdağ, "Özelliklede bu gün çok duygulandım, Türkiye'deki ciğerimizi ve yüreğimizi yakan yangın olaylarından dolayı bu camide ülkemiz için dualar edildi, herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Büyükelçi Yazgan yaptığı açıklamada, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin her alanda olduğu gibi din alanında da iyi olduğunu belirterek, Duisi Camii'nin Türkiye, TİKA tarafından restore edilerek ibadete açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'ye teşekkür

Vali Şioşvili ise, söz konusu caminin restorasyonundan dolayı yerel sakinleri tebrik ederek, Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye'de son günlerde meydana gelen büyük çaplı yangınlarda hayatını kaybedenler için Türkiye'ye en derin taziyelerimi ve başsağlığı dileklerini ileten Şioşvili, "Bugün Ahmeta Belediyesine bağlı Duisi köyündeyiz. Burada Duisi Camii'nin restore edilmiştir. Bu adımı memnuniyetle karşılıyorum ve Türkiye'nin TİKA kurumuna bu çalışmaya özel katkılarından dolayı derin şükranlarımı iletiyorum. Bu kurum Kakheti bölgesinde birçok projeyi hayata geçiriyor. Türkiye Büyükelçisine, Ahmeta Belediyesini ziyaretinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen büyük çaplı yangında can kaybından dolayı Türkiye'ye en derin taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Son olarak, projelere genel olarak katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu kurum vatandaşlarımızın refahı için önemli projelerde iştirak ediyor" dedi.

Müfti Eminov ise yaptığı açıklamada, "Kardeş Türkiye'de meydana gelen yangın felaketleri bizi üzse de, bugün genel tadilatın ardından Duisi köyündeki caminin açılış töreninde olduğumuz için mutluyuz. Bu camiye birkaç kez gelmiştim ve çok bakımsız bir durumdaydı. Müracaat ettik ve TİKA üstlendi ve hayata geçirdi. Devletimiz, vatanımız ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - TİFLİS