Gürcistan'da 2,7 Milyon Dolarlık Kaçak Uranyum Satmaya Çalışan İki Kişi Yakalandı
23 dakika önce
Gürcistan’da iki kişi 2,7 milyon dolar (yaklaşık 14 milyon 700 bin TL) değerinde radyoaktif uranyum satmaya çalışırken yakalandı. Karadeniz sahilindeki Kobuleti kentinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan zanlıların bir çeteye üye oldukları açıklanırken, uranyumu nereden temin ettikleri ve kime satacakları bilgileri paylaşılmadı. Gürcistan polisinin yaptığı açıklamada, “Gözaltına alınan zanlıların üzerinde yapılan arama sonucu bulunan nesnenin, incelemeler […]The post Gürcistan’da 2,7 milyon dolarlık kaçak uranyum satmaya çalışan iki kişi yakalandı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Gürcistan
'da iki kişi 2,7 milyon dolar (yaklaşık 14 milyon 700 bin TL) değerinde radyoaktif uranyum satmaya çalışırken yakalandı. Karadeniz
sahilindeki Kobuleti kentinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan zanlıların bir çeteye üye oldukları açıklanırken, uranyumu nereden temin ettikleri ve kime satacakları bilgileri paylaşılmadı.
Gürcistan polisinin yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan zanlıların üzerinde yapılan arama sonucu bulunan nesnenin, incelemeler soncunda 40,19 gram ağırlığında radyoaktif uranyum-238 izotopu olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Zanlılar, radyoaktif madde ticaretinden suçlu bulunmaları durumunda 5 ila 10 yıl hapis yatacak.
Uranyum-238 izotopu, uranyum-235 izotopunun aksine doğrudan nükleer silah yapımında kullanılamıyor. Ancak nükleer silahlarda kullanılmak üzere bu maddeden plutonyum-239 üretilebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40
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