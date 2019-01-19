Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da "20 Ocak Şehitleri" Anıldı

Gürcistan'da "20 Ocak Şehitleri" Anıldı

52 dakika önce

- Gürcistan'da "20 Ocak şehitleri" anıldıTİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü'de yüzlerce kişiyi katlettiği 'Kanlı Ocak' vakasının yıldönümü anma töreni gerçekleştirildi.

- Gürcistan'da "20 Ocak şehitleri" anıldı

TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü'de yüzlerce kişiyi katlettiği 'Kanlı Ocak' vakasının yıldönümü anma töreni gerçekleştirildi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü'de katlettiği yüzlerce kişi için anma töreni gerçekleştirildi. Tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen olayın kurbanları için düzenlenen anma töreni Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin Gürcistan temsilciliği binasında gerçekleştirildi.
Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen 'Kanlı Ocak' (Kanlı Yanvar) Katliamı için düzenlenen programa, Azerbaycan Büyükelçisi Dursun Hasanov, Türkiye Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, SOCAR'ın Gürcistan temsilcisi Mahir Memmedov, Gürcistan parlamentosunun milletvekileri Ruslan Haciyev, Savalan Mirzoyev, Mahir Derziyev ve Giorgi Mosidze, Kvemo-Kartli bölge valisi yardımcısı Zaur Dargallı, Gürcistan Müslümanlar İdaresi Başkanı ve Şeyhi Ramin İgidov, Kafkas Müslümanlar İdaresinin Gürcistan Temsilcisi Ali Ahundov, sivil toplum örgütleri, gazeteciler, aydınlar ve gençler katıldı.
"Azerbaycan'ın kahraman oğulları ve kızları bağımsızlık için vefat etti"
Törende konuşma yapan Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçisi Dursun Hasanov, 20 Ocak vakasının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Hasanov, "20 Ocak Azerbaycan tarih için onurlu ve kahramanca bir sayfadır. 19-20 Ocak 1990'da Sovyet ordusu Bakü'de silahsız ve barışçıl insanlara karşı amansız bir katliam gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın kahraman oğulları ve kızları bağımsızlık için vefat etti. Şehitler ölümsüzdür. 20 Ocak şehitlerinin anıları her zaman Azerbaycan halkının için yaşayacak " İfadelerini Kullandı.
"Bu trajedilerin tüm mağdurları her zaman kalbimizde yaşayacak"
Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan halkının tarih boyunca katliamlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Yazgan, "Bu trajedilerin tüm mağdurları her zaman kalbimizde yaşayacak. 20 Ocak trajedisinden bu yana 29 yıl geçmiş olmasına rağmen üzüntü devam ediyor. Şehitlerin karşısında bir borcumuz var ki, bu da toprak bütünlüğünün restorasyonu ve bağımsızlığını sonuna kadar korumaktır. Türkiye, Azerbaycan ile bu mücadelede birliktedir" şeklinde konuştu.
Anım programı kapsamında, 20 Ocak trajedisi ile ilgili bir belgesel film gösterildi ve Kanlı Ocak olaylarının fotoğraflarını içeren bir sergisi ziyaret edildi.
"Her iki ülkenin vatandaşları özgürlüğü neyin pahasına olursa olsun korumaya hazırdılar"
Gürcistan Parlamentosu'nun milletvekili Ruslan Haciyev İhlas Haber Ajansı yaptığı açıklamada, "Gürcistan'da Azerbaycan büyükelçiliğinin teşebbüsüyle 20 Ocak şehitleri için SOCAR'ın Tiflis kentinde binasında anım töreninin katılımcısı olduk. Bildiğimiz gibi 20 Ocak Azerbaycan Cumhuriyetinde Sovyet İmparatorluğu tarafından kanlı bir facia gerçekleştirildi. İnsanların özgürlüğünü elinden almak için Sovyet İmparatorluğu her türlü işi yaptı. Ama özgürlüğü insanların elinden alamadı. Bu Sovyetler ordusunun yaptığı son faciaydı. 20 Ocak Bakü'de ve 9 Nisan Tiflis'te. Her iki ülkenin vatandaşları özgürlüğü neyin pahasına olursa olsun korumaya hazırdılar" dedi.
20 Ocak 1990 tarihinde Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek için Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda mitingler düzenledi. Mitinge müdahale eden Sovyet ordusu ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 137 kişiyi katletti, yüzlerce kişiyi de yaraladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Bakü, Gürcistan, Güncel
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