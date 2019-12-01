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Gürcistan'da "20. Tiflis Uluslararası Film Festivali"

6 saat önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) desteğiyle düzenlenen "20. Tiflis Uluslararası Film Festivali" başladı.

Gürcistan'da

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) desteğiyle düzenlenen "20. Tiflis Uluslararası Film Festivali" başladı.

YEE'nin yanı sıra, Gürcistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB), British Council, Goethe Enstitüsü, Fransız Enstitüsü, İspanyol Kültür Merkezi, Gürcistan Ulusal Sinema Milli Merkezi, TBC Bankası, 1. Devlet Kanalı, Tiflis Belediyesi, çeşitli şirketler ve büyükelçiliklerin de desteğiyle düzenlenen "20. Tiflis Uluslararası Film Festivali"nin açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Amirani Sineması'ndaki açılış törenine, Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, büyükelçiler, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kaladze, Tiflis'in bu önemli festivale ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, belediye olarak festivalin düzenlenmesine gelecekte de destek vereceklerini kaydetti.

Törenin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tiflis Uluslararası Film Festivalinin Kurucusu ve Müdürü Gaga Çkheidze, festivalin 20 yıl önce düzenlenmeye başlandığını belirtti.

Özelikle son yıllarda festival kapsamında Türkiye ile yakın iş birliği yaptıklarını dile getiren Çkheidze, "Türkiye ile yaptığımız kültürel iş birliğine gelince artık aramızda büyük geleneksel ilişkiler mevcut. Neredeyse her yıl programımızda Türk filmleri gösteriliyor. Türk filmleri dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çkheidze, Türkiye ile bu alandaki ilişkileri daha da ileriye taşımak için karşılıklı olarak çaba göstereceklerini kaydetti.

YEE Tiflis Enstitüsü festivale Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği "Bağlılık Aslı" filmiyle katılacak. Film, 4-7 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Festival, 8 Aralık'ta sona erecek.

Film Festivali, Gürcistan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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