Gürcistan'da 21. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis Belediyesinin desteklediği 21. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın resmi açılışı yapıldı.Expo Georgia Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, Dünya Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Zetzer, Türkiye Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, Türkiye Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) Başkan Yardımcısı Hakan Tanıttıran, TÜYAP Kafkasya ve Orta Asya Bölge Müdürü Samir Gasanov, diplomatlar ve davetliler katıldı.Törende açılış konuşmasını yapan Zetzer, Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, organizatörlere teşekkür etti.Gelecek yıl onur konuğu TürkiyeÇeşitli ülkelerden yaklaşık 70 yayınevi ve kurumun katıldığı fuarın açılış programın ardından AA muhabirine konuşan YAYFED Başkanı Üstün, yaklaşık 5 yıldır fuara geldiğini söyledi.Üstün, Türkiye'nin daha önce Almanya, İngiltere gibi dünyanın birçok ülkesinde kitap fuarlarının onur konuğu olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, önümüzdeki yıl 2020'de Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu olacak." dedi.Komşu ülkelerde Türk edebiyatının tanıtılmasına önem verdiklerini vurgulayan Üstün, "Komşularımız bizim için çok önemli. Önce can sonra canan deyip önümüzdeki yıl Gürcistan'ın konuğu olacağız." diye konuştu.Üstün, fuarın son gününde Türkiye'ye onur konuğu bayrağının teslim edileceğini de sözlerine ekledi.Bu yıl onur konuğu Finlandiya olan kitap fuarı 2 Haziran'a kadar gezilebilecek.