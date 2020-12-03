Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı - Son Dakika

Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

03.12.2020 21:59

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, ülkede 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıkladı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, ülkede 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıkladı.

Seçim Komisyonu'nun açıkladığı seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 150 üyeli parlamentoda 90 milletvekili çıkardı. Böylece iktidar partisi, tek başına hükümeti kurabilecek.

Anamuhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku 36, Giorgi Vaşadze - Agmaşenebeli Stratejisi seçim bloku 4, Avrupalı Gürcistan Partisi 5, Vatanseverler İttifakı Partisi 4, Gürcistan İşçi Partisi 1, Aleko Elisaşvili - Vatandaşlar Partisi 2, Kozalak Partisi 4 ve Lelo Partisinin de 4 milletvekili ile parlamentoya girdi.

Muhalefet, seçim sonuçlarını kabul etmiyor. Seçimlerin yeniden düzenlenmesini isteyen muhalefet partileri, 31 Ekim'den bugüne kadar ülke genelinde defalarca gösteri düzenledi.

Hükümet ise seçimleri yenilememekte kararlı.

Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Muhalefet, Gürcistan, İktidar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı - Son Dakika


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