Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü - Son Dakika

Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü
6 saat önce
Gürcistan'da ahşap evin yanması sonucu evde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
Gürcistan'da ahşap evin yanması sonucu evde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Gürcistan'ın Kutaisi kentinde ahşap bir evde yangın çıktı. Feci yangında 4 çocuk ve 2 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiği ancak evin ahşap olması nedeniyle yangının hızla yayıldığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Yangın söndürüldükten sonra 4 çocuk, biri yaşlı 2 kadın cesedi bulundu" ifadeleri kullanıldı. - TİFLİS
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