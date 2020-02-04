Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü - Son Dakika
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Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü

6 saat önce

Gürcistan'da ahşap evin yanması sonucu evde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Gürcistan'da 6 kişi yanarak öldü, System.String[]

Gürcistan'da ahşap evin yanması sonucu evde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Gürcistan'ın Kutaisi kentinde ahşap bir evde yangın çıktı. Feci yangında 4 çocuk ve 2 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiği ancak evin ahşap olması nedeniyle yangının hızla yayıldığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Yangın söndürüldükten sonra 4 çocuk, biri yaşlı 2 kadın cesedi bulundu" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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