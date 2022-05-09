Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı

09.05.2022 12:47

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Sovyetler Birliği ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Sovyetler Birliği ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı.

Tiflis'te bulunan Gaziler, Kültür ve Dinlenme Parkı'nda düzenlenen anma törenine, 2. Dünya Savaşı gazileri, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili ve diğer yetkililer katıldı.

Garibaşvili ve Papuaşvili, 30 Nisan 1945'te Reichstag'a Sovyet bayrağı çeken Gürcü çavuşu Meliton Kantaria'nın heykeli önüne çiçek bıraktı.

Başbakan Garibaşvili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi bu savaşın kazanılmasında Gürcülerin büyük katkısı ve değeri var. Elbette, dünyanın daha iyi bir geleceği için kendilerini feda eden kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anmak istiyorum." dedi.

Papuaşvili ise "9 Mayıs, halkımızın hafızasında isimsiz ve ünlü kahramanların tarihini koruyor. Bugün hepimiz, daha iyi bir gelecek için mücadelede kendilerini feda eden yurttaşlarımızı ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Gürcistan'dan yarım milyondan fazla kişinin 2. Dünya Savaşı'nda cepheye gittiği biliniyor.

Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı
Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı
Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı
Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika


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