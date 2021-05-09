Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Günü, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı katılımla kutlandı - Son Dakika

Gürcistan'da, Sovyetler Birliğinin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre daha kısıtlı katılımla kutlandı.

Başkent Tiflis'teki 9 Mayıs Zafer Günü törenine, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Parlamento Başkanı Kakha Kuçava, bakanlar, milletvekillileri ve çok az sayıda 2. Dünya Savaşı gazisi katıldı.

Tiflis'in merkezinde yer alan Vake Parkı'nda devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle tören her yıl olduğu gibi Meçhul Asker Anıtı'nın önünde düzenlenmedi.

Bu yıl şehrin Kikvidze Parkı'ndaki 2. Dünya Savaşı anıtı önünde, oldukça kısıtlı katılımla düzenlenen törene ayrı ayrı gelen Başbakan Garibaşvili ile Parlamento Başkanı Kuçava, anıtın önüne çelenkler bırakarak, buraya gelen savaş gazileri ile sohbet etti.

"Tarih, faşizmden daha büyük bir kötülük bilmiyor"

Başbakan Garibaşvili, törende yaptığı konuşmada, faşizmin dünyanın en büyük kötülüklerinden biri olduğunu belirterek, "Tarih, faşizmden daha büyük bir kötülük bilmiyor. Gürcü savaşçılar, faşizmin yenilmesine özel bir katkıda bulundular. Evlerinden uzakta, ailelerini, sevdiklerini, vatanlarını kahramanca savundular." dedi.

Yüz binlerce Gürcünün söz konusu savaşta hayatını kaybettiğini, kaybolduğunu veya yaralandığını anımsatan Garibaşvili, hükümet olarak savaş gazilerine ve ailelerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kuçava da konuşmasında, savaşta yaşamını yitirenleri andıklarını ve savaş gazilerine saygı gösterdiklerini vurgulayarak, "76 yıl önce insanlık çok tehlikeli bir düşmanı yendi ve bu zaferde Gürcü kahramanları büyük rol oynadı." ifadesini kullandı.

Gürcistan'dan yarım milyondan fazla kişinin, 2. Dünya Savaşı'nda cepheye gittiği biliniyor.