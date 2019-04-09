Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da 9 Nisan Olayında Hayatını Kaybedenler Ankara'da Anıldı

Gürcistan'da 9 Nisan Olayında Hayatını Kaybedenler Ankara'da Anıldı

1 saat önce

Gürcistan'da 1989'da Soyvetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler için Ankara'da anma töreni düzenlendi.

Gürcistan'da 9 Nisan Olayında Hayatını Kaybedenler Ankara'da Anıldı, System.String[]
Gürcistan'da 1989'da Soyvetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler için Ankara'da anma töreni düzenlendi.


Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava'nın ev sahipliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen törene çok sayıda Gürcü ve Türk misafir katıldı.


Büyükelçi Janjgava, 9 Nisan 1989'da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bağımsızlık mücadelesi için düzenlenen mitinge Sovyet Ordusu tarafından müdahale edildiğini ve bu yüzden 21 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.


9 Nisan olayının üzerinden 30 yıl geçtiğini ifade eden Janjgava, "9 Nisan ve o dönemde verilen mücadele Gürcistan'ın bağımsızlığını kazanması açısından çok önemliydi. Sonunda biz bunu başardık ve 1991'de Gürcistan bağımsızlığına kavuştu." dedi.


Büyükelçi Janjgava, Gürcistan'ın toprak sorunun devam ettiğini belirterek, "Bugün topraklarımızın yüzde 20'si Rusya işgali altında. Topraklarımızı geri kazanma mücadelemiz devam ediyor." dedi.


Konuşmanın ardından Büyükelçi Janjgava ile davetliler, 9 Nisan olayı ve Gürcistan'ın bağımsızlık mücadelesini konu alan kısa filmi izledi.


Öte yandan, anma programı kapsamında, 9 Nisan trajedisini anlatan sergi açıldı, davetliler sergiye ilgi gösterdi.


Program, verilen kokteylin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:46 Kaynak: AA
Ankara, Gürcistan, Güncel
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