Gürcistan'da apartmanın balkonundan ateş açan kişi 5 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'da apartmanın balkonundan ateş açan kişi 5 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

20.01.2023 10:09

Gürcistan'ın Sagarejo kentinde saldırganın apartmanın balkonundan ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gürcistan'ın Sagarejo kentinde saldırganın apartmanın balkonundan ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 49 yaşındaki saldırganın, yaşadığı apartmanın balkonundan silahla ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, olayda 4 sivil ile bir polisin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırganın intihar ettiği bildirildi

Güvenlik güçlerinin saldırganın evine operasyon düzenlediği aktarılan açıklamada, zanlının polisler gelmeden intihar ettiği belirtildi.

Olay yerine gelen Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, sivillere ve polise ateş açan saldırganın 2006'dan 2021'e kadar Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını ifade etti.

Saldırganın evinde ölü bulunduğunu dile getiren Gomelauri, "Özel kuvvetler geldi olay yerine. Ateşkes çağrısı yaptılar. Saldırgan, birkaç kez daha ateş açtı. Özel kuvvetler kapıyı açtığında bir silah sesi daha geldi. Yatakta yatıyordu saldırgan ve silah da yanındaydı. Bu personelimiz tarafından görüldü." diye konuştu.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Gürcistan'da apartmanın balkonuna çıkan şahıs sokağa ateş açtı: 5 ölü, 5 yaralı Gürcistan'da apartmanın balkonuna çıkan şahıs sokağa ateş açtı: 5 ölü, 5 yaralı Bakan Akar, Gürcistan heyetini kabul etti Bakan Akar, Gürcistan heyetini kabul etti

Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da apartmanın balkonundan ateş açan kişi 5 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:08 Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolü paylaştığı Adım Farah dizisinden ilk kare geldi
11:04 Sıfır otomobil alan vatandaş aracın içindeki bazı detayları görünce çılgına döndü
10:52 Oğlunun fotoğrafı sonrası Binali Yıldırım Twitter'da TT oldu! Herkes aynı soruyu soruyor
10:26 Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
10:30 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor
10:43 Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta! İşte yıldız golcünün İstanbul'da olacağı saat ve sözleşme detayları
10:42 Serenay Sarıkaya'dan Mert Ramazan Demir'e özel hayat sorusu soran muhabire tepki: Mert'i sana yedirmeyeceğim
10:22 Bir kez daha cesaretini konuşturdu! Didem Soydan bacaklarını kaldırıp art arda poz verdi
10:17 Ronaldo'nun kulağına söylediklerinden sonra Ramos'un gözleri fal taşı gibi açıldı! Hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 11:27:07. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'da apartmanın balkonundan ateş açan kişi 5 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement