- Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi - Son Dakika

- Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi

10.10.2020 19:15

- Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi Gürcistan'da bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi.

- Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi

TİFLİS - Gürcistan'da bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi.

Azerbaycan'ın 27 Eylül'de Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sonrası dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkler, Azerbaycan'a destek gösterileri düzenlemeye devam ediyor. Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli kentinde yaşayan yaklaşık 2 bin Borçalı Türk, Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına karşı başlattığı operasyonlara verdiği desteği göstermek amacı ile bir araya geldi. Göstericiler, miting sırasında ellerinde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye bayraklarının yanı sıra "Azerbaycan, Türkiye var olsun" ve "Karabağ Azerbaycan'dır, Abhaziya ve Güney Osetiya Gürcistan'dır" yazılı pankartlar taşıdılar. Miting sırasında sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Karabağ Azerbaycan'dır", "Karabağ Türkündür", "Azerbaycan-Türkiye var olsun, istemeyen kör olsun", "Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan" sloganları atıldı. Göstericiler Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yaptığı provokasyonları kınarken, çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri ve siviller için 1 dakikalık sessiz anma yapıldı.

Yazar Atif Abbasov gösteriler sırasında yaptığı konuşmada, "Biz bugün burada Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. 30 yıldır Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve provokasyonları devam ediyor. Ama artık buna Azerbaycan bir dur dedi ve gerekeni uyguladı. İnşallah inanıyoruz ki, kısa zamanda Karabağ serbestliğine kavuşacak. Azerbaycan ve Gürcistanımız var olsun, var olsun ve var olsun. Bizim zor günümüzde yanımızda olan büyük kardeşimiz Türkiye var olsun. Tanrı Türkü korusun, tanrı Türkü yüceltsin" dedi.

- Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi
- Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi
- Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi
- Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi
- Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Gürcistan'da Azerbaycan'a destek mitingi - Son Dakika

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