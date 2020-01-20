Gürcistan'da, Azerbaycan'daki 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anıldı - Son Dakika

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Azerbaycan'ın bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları için anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğince, Azerbaycan'da 1990'da yaşanan katliam kurbanlarının anısına Tiflis Gençlik Sanat Sarayı'nda düzenlenen törene, Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Laşa Darsalia, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, diğer ülkelerin büyükelçileri, din adamları, milletvekilleriyle çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Hasanov, tüm davetlilere törene geldikleri ve "Kanlı Ocak" kurbanlarını unutmadıkları için teşekkürlerini iletti.

Bakü'de 30 yıl önce yaşanan kanlı olaylara değinen Hasanov, Sovyet Ordusunun masum sivilleri katletmesini Azerbaycan tarihindeki en kanlı suç olarak değerlendirdi.

Hasanov, Sovyet Ordusunun Gürcülere de 1989'da benzer trajediler yaşattığını hatırlatarak, "Azerbaycan ve Gürcü halkları, özgürlük yolunda benzer hikayeler yaşadı. Her iki halk da kalplerinde özgürlük sevgisini yaşattı ve bağımsızlık yolunda kurbanlar verdi. 20 Ocak olayları, Azerbaycan halkının ulusal bilincinde bir dönüm noktası haline geldi ve bağımsızlık tarihinin bu sayfası daima Azerbaycan halkının anısında yaşayacak." diye konuştu.

Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Darsalia da Bakü'de 1990'da yaşanan kanlı olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.

Sovyet Ordusunun Azerbaycan'dan bir yıl önce Tiflis'te de 9 Nisan 1989'da masum sivilleri katlettiğini dile getiren Darsalia, "Kanlı Ocak, büyük bir trajediydi. Daha önce benzer olaylar Sovyetler Birliği'nin çeşitli şehirlerinde de yaşandı. Bu olaydan bir yıl önce 9 Nisan'da Sovyet Ordusu, masum sivilleri Tiflis'te katletmişti." ifadelerini kullandı.

Programda, "Kanlı Ocak" olaylarını anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.