Gürcistan'da bağımsızlık günü töreninde Ukrayna için dayanışma çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın, bugün sadece kendi değil, Avrupa'nın da bağımsızlık ve egemenliği için mücadele verdiğini belirterek Ukrayna'nın güçlü bir dayanışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda Gürcistan'ın bağımsızlığının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların bağımsızlık gününü kutladı.

Bundan 104 yıl önce Gürcü halkının bağımsızlık için başlattığı mücadelenin bugüne kadar sürdüğünü ifade eden Zurabişvili, onların, 26 Mayıs'ta 1918'de özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamaya karar verdiğini belirtti.

Ülkesinin topraklarının yüzde 20'sinin Rus işgali altında olduğunu hatırlatan Zurabişvili, Gürcistan'ın, Abhazya ile Güney Osetya'yı sadece barış yoluyla güç kullanmadan geri almaya çalıştığını vurguladı.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, Rusya'nın desteklediği ve dünyanın tanımadığı Güney Osetya'nın, Rusya ile birleşmesi için referanduma gitmeye çalıştığını aktaran Zurabişvili, bu durumun Rusya'nın yeni bir "provokasyon" girişimi olduğunu söyledi.

Güney Osetya'daki sözde referandumun Rusya için büyük bir hata olacağını belirten Zurabişvili, "Rusya başka bir ölümcül hata ve suç işlememeli ve bir kez daha uluslararası hukukun tüm norm ve ilkelerini göz ardı etmeye çalışmamalıdır." diye konuştu.

Gürcistan'ın kısa süre önce Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı katılımı için başvurduğuna dikkati çeken Zurabişvili, Ukrayna'da devem eden savaşın bu süreci hızlandırdığını ifade ederek "Ukrayna'nın bugün sadece kendi özgürlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını değil, bizim ve diğer Avrupa ülkelerinin özgürlüğünü de savunduğunu biliyoruz ve unutmayacağız." dedi.

Bugün Ukrayna'nın güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu aktaran Zurabişvil, "Biz sadece Ukrayna halkının acısını paylaşmaktan değil, aynı zamanda onlarla tam dayanışmadan da sorumluyuz." ifadesini kullandı.

Gürcistan AB üyeliğini hak etti

Törende konuşan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de ülkesinin, AB ile entegrasyon sürecinin başarılı bir şekilde sürdüğüne işaret ederek hükümet olarak bu yönde etkili çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ülkesinin zengin tarih ve kültüre sahip olduğunu ve AB'nin tam üyeliğini hak ettiğini savunan Garibaşvili, şunları kaydetti:

"Bu miras ve günümüz başarıları, Doğu ile Batı arasındaki sınırda bulunan eşsiz tarihi, kültürü ve dili ile kadim ülkemizin, Avrupa'nın birleşik ve büyük bir ailenin değerli bir üyesi olmayı gerçekten hak ettiğine olan inancımızı güçlendiriyor."

Bağımsızlık günü kutlamaları

Gürcistan Bağımsızlık günü dolayısıyla Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen törene hükümet yetkilileri, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı.

Gürcistan milli marşıyla AB marşının çalındığı meydanda, askeri yemin töreni düzenlendi. ABD askerlerinin de yer aldığı etkinlikte askeri geçit töreni de yapıldı.

Programın sonunda, Gürcistan ile AB bayraklarını taşıyan savaş helikopterleri ile uçaklar uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kutlamalara katılıyor

Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Halil Etyemez ile beraberindeki heyet, Gürcistan Bağımsızlık kutlamalarına katılıyor.

Heyet yarın Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili tarafından kabul edilecek.