Gürcistan'da bakan yardımcısına korona teşhisi - Son Dakika

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Gürcistan'da bakan yardımcısına korona teşhisi
6 saat önce
Gürcistan Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'ye korona virüs teşhisi konulduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
Gürcistan Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'ye korona virüs teşhisi konulduğu açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı giderek artıyor. Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'de korona virüs teşhis edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Nozadze'nin yaptırdığı test enfeksiyonu doğruladı. Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı doktorların gözetiminde tedavisine devam edecek" denildi. - TİFLİS
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