Gürcistan'da bakan yardımcısına korona teşhisi - Son Dakika
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Gürcistan'da bakan yardımcısına korona teşhisi

6 saat önce

Gürcistan Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'ye korona virüs teşhisi konulduğu açıklandı.

Gürcistan'da bakan yardımcısına korona teşhisi, System.String[]

Gürcistan Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'ye korona virüs teşhisi konulduğu açıklandı.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı giderek artıyor. Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'de korona virüs teşhis edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Nozadze'nin yaptırdığı test enfeksiyonu doğruladı. Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı doktorların gözetiminde tedavisine devam edecek" denildi. - TİFLİS

Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
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