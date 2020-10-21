Gürcistan'da banka soymaya çalışan saldırgan, çok sayıda kişiyi rehin aldı - Son Dakika

Gürcistan'da banka soymaya çalışan saldırgan, çok sayıda kişiyi rehin aldı
21.10.2020 15:33
Gürcistan'da banka soymaya çalışan bir saldırganın, çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Gürcistan'da banka soymaya çalışan bir saldırganın, çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zugdidi kentinde bir bankaya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, silah tehdidiyle banka çalışanlarını rehin aldığı belirtildi.
Açıklamada, olay yerine polis özel kuvvetlerinin gönderildiği ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.
Operasyon devam ediyor.
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